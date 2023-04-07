Комиссия Минкульта попытается снова попасть в Киево-Печерскую Лавру 7 апреля, 12:39 Представители УПЦ МП отказываются покидать Киево-Печерскую Лавру (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

10 апреля комиссия Минкульта по приемке-передаче госимущества попытается снова зайти в корпуса Киево-Печерской Лавры.

Об этом сообщила член комиссии, директор департамента культурного наследия Минкульта Марьяна Томин, пишет Интерфакс-Украина.

«Мы работаем с документацией», — уточнила она.

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По словам представительницы комиссии, в Лавру снова придут для непосредственного начала работы по приемке-передаче государственного имущества.

С 29 марта УПЦ МП должна была освободить все помещения, которыми пользуется в Киево-Печерской лавре. Государственный заповедник разорвал договор об аренде этой церковью Нижней Лавры, заключенный в июле 2013 года. Однако 30 марта священники УПЦ МП продолжили проводить в Лавре богослужения.

Также два дня подряд туда не пускали комиссию Минкульта по приему-передаче государственного имущества Киево-Печерской лавры — заповедник подал заявление в полицию.

1 апреля СБУ сообщила о подозрении бывшему настоятелю Киево-Печерской лавры Павлу по двум статьям: разжигание религиозной вражды и оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины. Также там опубликовали перехваченные записи его разговоров, ставшие доказательствами.

В тот же день Шевченковский райсуд Киева назначил митрополиту УПЦ МП меру пресечения — круглосуточный домашний арест на 60 дней с ношением электронного браслета.