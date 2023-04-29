Киевлянин не мог заснуть из-за «шума соседского перфоратора», который оказался собственной бритвой: патрульные рассказали о курьезном вызове 29 апреля, 16:20 Киевлянин вызвал полицию, потому что спутал шум собственной бритвы с работой соседского перфоратора (Фото:Скриншот с видео)

В субботу, 29 апреля, около семи утра в полицию позвонил киевлянин и пожаловался на «шум соседского перфоратора». На месте происшествия столичные патрульные обнаружили настоящий источник громкого звука, которым оказалась собственная бритва заявителя.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева.



«На линию 102 обратился очень озабоченный киевлянин. Он сообщил о соседях, которые начали что-то ремонтировать и включили перфоратор. Поэтому он проснулся и почти час не может заснуть», — говорится в сообщении.

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На место происшествия прибыл наряд полиции, который встретили заявитель и охранник жилого комплекса. Последние пытались самостоятельно разыскать нарушителей тишины, но безрезультатно.

«Попав в квартиру гражданина, полицейские сразу услышали, что шум звучит из ванной. Их удивлению не было предела, когда они нашли и источник шума — включена электробритва, которую оставил в шкафу, вероятно, сам заявитель», — отметили правоохранители.

В полиции Киева «призывали не злоупотреблять сообщениями на линию 102, особенно когда в стране идет война».