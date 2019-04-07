Киевлянин обратился к Зеленскому с гранатометом в руках - фото, видео Сегодня, 18:06 9120 Цей матеріал також доступний українською Александр Дубинский / Facebook Александр Дубинский / Facebook

В Киеве провели обыски у мужчины, который записал видеообращение к кандидату в президенты Владимиру Зеленскому, показав ручной противотанковый гранатомет.

Эту информацию на своей странице в Facebook опубликовал журналист Александр Дубинский.

«Этот «василий» вчера записал видео, в котором показал РПГ«муха» [ручной противотанковый гранатомет - Ред.] и спросил у Владимира Зеленского, что это за предмет. И дал ему 24 часа на ответ. Ответа не дождался (не прошли 24 часа). Зато дождался спецназа МВД», - написал он.





На видео, записанном правоохранителями в ходе обыска, мужчина объяснил, что служил в зоне АТО добровольцем, а «муха» не угрожает безопасности, ведь она отстреляна. Кроме того, в ходе обыска у мужчины обнаружили портрет Адольфа Гитлера, висевший на стене, а также множество наклеек националистических организаций.



