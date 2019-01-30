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Киевлянин обнаружил возле своей машины радиоуправляемую бомбу, начиненную гайками

Вчера, 17:42
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Нацполиция

Взрывное устройство было замаскировано под шашку такси

В Соломенском районе Киева в одном из дворов обнаружили самодельное взрывное устройство.

Как сообщили в столичном управлении Нацполиции, об этом заявил местный житель, который нашел бомбу возле своего автомобиля.

После этого на место прибыли специалисты взрывотехнической службы, которые изъяли опасную находку для проведения экспертизы.

Как видно на опубликованных фото, радиоуправляемое взрывное устройство создали на основе металлической трубы, а в качестве поражающих элементов были использованы гайки.

Фото: Нацполиция
Фото: Нацполиция

При этом замаскирована бомба была под шашку такси.

Теги:   Взрывное устройство Киев

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