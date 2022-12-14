«Хочется еще больше донатить на ВСУ». Киевляне рассказали о последствиях утреннего удара дронами — видео 14 декабря, 15:45 Последствия российского удара по Киеву, 14 декабря (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

В среду, 14 декабря, российские оккупанты нанесли удар по Киеву иранскими дронами-камикадзе Shahed. Жертв нет, были частично повреждены жилые дома и административные здания.

НВ побывал на месте инцидента и пообщался с местными жителями, чьи дома попали под удар.

«Я как приехала, то мне соседка сказала, что выбило окна. Зашла в комнату и увидела стекла», — рассказала женщина, которая не была в доме в момент удара.

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По словам другого очевидца, многих людей спасло то, что они спрятались под одеялами и отошли от окон, когда услышали странный звук.

«Рано утром, еще было темно, произошел взрыв. Никто ничего не понял. Перед взрывом был шум. Я с некоторыми соседями потом общалась, они сказали, что было понятно, что это летит Шахед. Они успели хотя бы прикрыться одеялами. Это их спасло. Потом был сильный взрыв, повыбивало все стекла», — рассказала женщина.

Она также добавила, что после таких российских ударов у украинцев появляется все больше желания поддерживать ВСУ.

«У меня возникает желание донатить на ВСУ все больше и больше. Потому что мы тут сейчас под защитой наших домов, наших окон, под одеялами. Они же в окопах и мерзнут. Россия пытается судить о нас по себе, но это неправильно. У нас другая ментальность и мы не боимся, мы не хотим, чтобы это закончилось путем переговоров. Мы хотим, чтобы они ушли отсюда, а единственный путь — это победа наших ВСУ», — подчеркнула она.

Припаркованные рядом с местом инцидента автомобили были частично повреждены.

«Вышел, подошел к машине. Вижу вот такой пейзаж. Получается осколки полетели ко мне в машину — стекла повыбивало, крышу погнуло», — рассказал мужчина.

На данный момент местные жители закрывают побитые стекла картоном и одеялами, чтобы сохранить тепло.

Как рассказали в городской военной администрации, над столицей и областью 14 декабря было сбито 13 дронов-камикадзе Шахед, которые РФ выдает за Герань-2. Никто из людей не пострадал, однако обломки беспилотников повредили административное здание и несколько жилых домов.