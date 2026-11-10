ДТЭК назвал все способы узнать об отключениях света в Киеве (Фото: REUTERS/Vladyslav Sodel)

Жители Киева могут узнать графики отключения света по конкретному адресу на сайте ДТЭК, в чат-ботах компании, приложении Київ Цифровий или по правительственной горячей линии СТРУМ.

Об этом сообщили на канале ДТЭК.

«ДТЭК Киевские электросети начинает сотрудничество с правительственной горячей линией СТРУМ, чтобы киевлянам было проще получать информацию об электроснабжении», — говорится в сообщении.

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По номеру 1549 можно узнать:

как применяются графики отключений;

есть ли свет по вашему адресу;

Что делать, если нет электроэнергии.

В частности, проверить графики отключений можно на сайте ДТЭК Киевские электросети в разделе Отсутствует электроэнергия. Для этого необходимо ввести свой адрес. Там доступны два типа графиков: суточный — с наиболее точной информацией о часах отключений, и прогнозный на неделю, который помогает ориентировочно спланировать время.

Информацию также можно получить через официальные чат-боты компании в Telegram и Viber. Для этого необходимо запустить бот, пройти однократную регистрацию по номеру телефона и номеру лицевого счета, а затем выбрать в меню раздел График отключений. Сервис также будет присылать уведомления об отключении и возобновлении электроснабжения.

Еще один способ для киевлян — приложение Київ Цифровий.

В графиках ДТЭК белая ячейка означает наличие электроэнергии, серая со значком молнии — отсутствие света, а полусерая обозначает период, в течение которого электроснабжение будет отсутствовать 30 минут. Все условные обозначения также приведены под графиком.

10 ноября в Киеве, а также в Вышгородском и Бучанском районах Киевской области по команде Укрэнерго ввели экстренные отключения света. Во время аварийных отключений графики не действуют.

7 ноября российские войска нанесли удар по одному из энергетических объектов ДТЭК в Киевской области. В результате обстрела часть Броварского района осталась без электроэнергии. Объект получил значительные повреждения, на его восстановление потребуется время, заявили в ДТЭК.