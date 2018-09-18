Киевлянин "заминировал" собственную квартиру ради мести жене

Мужчина хотел отомстить жене за то, что она вызвала на него полицию

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который заявил о минировании собственной квартиры, чтобы отомстить жене.

Как сообщается, вначале в полицию обратилась женщина, которая пожаловалась, что муж угрожает ей физической расправой.

Прибыв по вызову, патрульные провели с мужчиной профилактическую беседу, после чего уехали.

В свою очередь 25-летний киевлянин решил отомстить жене и сообщил в полицию, что якобы заминировал свое жилье.

На место приехали взрывотехники и следственно-оперативная группа, однако быстро выяснили, что вызов был ложный.

Псевдоминера задержали. Ему грозит до шести лет лишения свободы.