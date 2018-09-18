Киевлянин "заминировал" собственную квартиру ради мести жене

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который заявил о минировании собственной квартиры, чтобы отомстить жене.
Как сообщается, вначале в полицию обратилась женщина, которая пожаловалась, что муж угрожает ей физической расправой.
Прибыв по вызову, патрульные провели с мужчиной профилактическую беседу, после чего уехали.
В свою очередь 25-летний киевлянин решил отомстить жене и сообщил в полицию, что якобы заминировал свое жилье.
На место приехали взрывотехники и следственно-оперативная группа, однако быстро выяснили, что вызов был ложный.
Псевдоминера задержали. Ему грозит до шести лет лишения свободы.
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