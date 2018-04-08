Киевляне шокированы закрытием легендарного кафе Ярослава

Жители Киева сообщают в соцсетях о том, что закрывается знаменитое кафе-пирожковая Ярослава (она же Ярославна) на улице Ярославов Вал, 13, которое существовало с 1947 года.

Многие пишут, что с удивлением обнаружили замок на дверях кафе. Киевлянин Николай Георгиевич сообщил, что работницы Ярославы сказали, что закрываются.

Поэтесса Мириам Драгина предложила скинуться и выкупить Ярославу, ее поддержали другие пользователи Facebook.

Кафе Ярослава было популярно благодаря своему месторасположению, низким ценам и вкусным пирожкам. Здесь часто проводили время киевские художники, писатели и другие культурные деятели.