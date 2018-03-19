Киевляне отказались переименовать площадь Льва Толстого

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Площадь Льва Толстого сохранит свое название
Фото: ILoveUkraine

Площадь Льва Толстого сохранит свое название

Жители Киева не поддержали предложение о переименовании площади Льва Толстого в Шевченковском районе на площадь Евгения Чикаленко.

За проект на сайте Киевской городской государственной администрации проголосовали 1279 человек, против выступили 1813 пользователей. Общественное обсуждение продолжалось с 18 января по 18 марта.

Евгений Чикаленко - украинский меценат, землевладелец, издатель, публицист. Родился в 1861 году в Херсонской губернии. В 1900 году переехал в Киев, где принимал активное участие в общественной жизни города. Умер в 1929 году эмиграции.

Напомним, что комиссия по вопросам переименований КГГА утвердила результаты общественного обсуждения, в котором победило предложение о переименовании ул. Бойченко на Украинского пласта.

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