Киевлян предупредили об ограничении движения на Троещине

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15 мая будет закрыто движение на улице Лаврухина
Фото: Троещина via Facebook

15 мая будет закрыто движение на улице Лаврухина

Пресс-служба Киевской городской государственной администрации, ссылаясь на Киевавтодор, сообщает, что 15 мая будет закрыто движение транспорта на улице Лаврухина на Троещине

Киевавтодор сообщил, что движение транспорта будет закрыто с 9:00 по 18:00 в связи с ремонтом дороги, передает Интерфакс-Украина.

"Во вторник, 15 мая, с 09:00 до 18:00 в связи с выполнением работ по устройству асфальтобетонного покрытия на ул. Лаврухина будет закрыто движение транспорта", - сообщили в КГГА.

Напомним, с понедельника, 14 мая, в Киеве перекрыли часть Крещатика.

Перекрыт участок от улицы Богдана Хмельницкого до Майдана Незалежности. По всему периметру уже установили металлические ограждения.

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