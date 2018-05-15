Киевлян предупредили об ограничении движения на Троещине

15 мая будет закрыто движение на улице Лаврухина

Пресс-служба Киевской городской государственной администрации, ссылаясь на Киевавтодор, сообщает, что 15 мая будет закрыто движение транспорта на улице Лаврухина на Троещине

Киевавтодор сообщил, что движение транспорта будет закрыто с 9:00 по 18:00 в связи с ремонтом дороги, передает Интерфакс-Украина.

"Во вторник, 15 мая, с 09:00 до 18:00 в связи с выполнением работ по устройству асфальтобетонного покрытия на ул. Лаврухина будет закрыто движение транспорта", - сообщили в КГГА.

Напомним, с понедельника, 14 мая, в Киеве перекрыли часть Крещатика.

Перекрыт участок от улицы Богдана Хмельницкого до Майдана Незалежности. По всему периметру уже установили металлические ограждения.