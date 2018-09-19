19 сентября 2018, среда

Киевлян предупредили об ограничении движения на Северном мосту

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
На Северном мосту будут проводить ремонтные работы
Фото: Антон Страж via Facebook

На Северном мосту будут проводить ремонтные работы

Пресс-служба Киевской городской государственной администрации сообщает, что с 20 сентября по 28 октября будет частично ограничено движение транспорта по Северному мосту столицы.

На мосту будут проводится ремонтные работы.

"С 5:00 20 сентября до 28 октября в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия тротуара на Северном мосту через р. Днепр будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения в направлении жилого массива Троещина", - сообщили в КГГА.

Смотрите также

 

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове