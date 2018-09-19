Киевлян предупредили об ограничении движения на Северном мосту

Пресс-служба Киевской городской государственной администрации сообщает, что с 20 сентября по 28 октября будет частично ограничено движение транспорта по Северному мосту столицы.
На мосту будут проводится ремонтные работы.
"С 5:00 20 сентября до 28 октября в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия тротуара на Северном мосту через р. Днепр будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения в направлении жилого массива Троещина", - сообщили в КГГА.
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