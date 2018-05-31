Киевлян предупредили об ограничении движения на Северном мосту

Киевская городская государственная администрация (КГГА) сообщает, что с 1 по 4 июня будет ограничено автомобильное движение на Северном мосту (бывший Московский мост).

"С 21:00 1 июня до 15:00 4 июня в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на Северном мосту через р. Десенка будет частично ограничено движение транспорта в первой и второй полосах движения в направлении жилого массива Троещина", - сообщили в КГГА.

Водителей просят с пониманием отнестись к ремонту и по возможности выбирать другие пути для передвижения.

Напомним, 3 июня на центральных улицах Киева ограничат движение всех видов транспорта из-за Пробега под каштанами.