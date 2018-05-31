31 мая 2018, четверг

Киевлян предупредили об ограничении движения на Северном мосту

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Северный мост, соединяющий районы Оболонь и Троещина
Фото: Eugene Pospelov via Facebook

Северный мост, соединяющий районы Оболонь и Троещина

Киевская городская государственная администрация (КГГА) сообщает, что с 1 по 4 июня будет ограничено автомобильное движение на Северном мосту (бывший Московский мост).

"С 21:00 1 июня до 15:00 4 июня в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на Северном мосту через р. Десенка будет частично ограничено движение транспорта в первой и второй полосах движения в направлении жилого массива Троещина", - сообщили в КГГА.

Водителей просят с пониманием отнестись к ремонту и по возможности выбирать другие пути для передвижения.

Напомним, 3 июня на центральных улицах Киева ограничат движение всех видов транспорта из-за Пробега под каштанами.

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