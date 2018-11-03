Киевлян предупредили об изменениях в работе нескольких маршрутов троллейбусов

Пресс-служба Киевской городской государственной администрации сообщает, что с 3 по 7 ноября будут внесены изменения в работу троллейбусных маршрутов № 18 и № 33.

"Каждую ночь с 3 по 7 ноября с 00:30 до 05:00 будет изменено движение троллейбусов маршрутов №№ 18, 33 в связи с проведением капитального ремонта путепровода на пересечении ул. Елены Телиги и ул. Кирилловской", - сообщили в КГГА.

Маршрут № 18 в это время будет ходить так: Майдан Независимости - Мотоциклетная завод; маршрут № 33 Железнодорожный вокзал Южный - Мотоциклетная завод.

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