31 мая 2018, четверг

Киевлян предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха

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До 4 июня в Киеве погода будет способствовать загрязнению воздуха
Фото: Twitter @ smirnof3gs

До 4 июня в Киеве погода будет способствовать загрязнению воздуха

В Киеве в течение 30 и 31 мая зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха, такая обстановка продержится до 4 июня.

Об этом сообщили Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

По имеющимся данным, высокий уровень загрязнения воздуха связан с метеорологическими условиями, способствующими накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.

В КГГА сообщили, что уровень загрязнения диоксидом азота достиг 4-6 среднесуточных предельно допустимых концентраций в районах площадей Бессарабской, Демеевской и Победы, Оболонского проспекта и улиц Довженко, Попудренко, Скляренко.

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Уровень загрязнения формальдегидом достиг 4-5 среднесуточных предельно допустимых концентраций в районах площадей Бессарабской, Демеевской и Победы, Оболонского проспекта, бульвара Леси Украинки и улицы Довженко.

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