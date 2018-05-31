Киевлян предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха

До 4 июня в Киеве погода будет способствовать загрязнению воздуха

В Киеве в течение 30 и 31 мая зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха, такая обстановка продержится до 4 июня.

Об этом сообщили Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

По имеющимся данным, высокий уровень загрязнения воздуха связан с метеорологическими условиями, способствующими накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.

В КГГА сообщили, что уровень загрязнения диоксидом азота достиг 4-6 среднесуточных предельно допустимых концентраций в районах площадей Бессарабской, Демеевской и Победы, Оболонского проспекта и улиц Довженко, Попудренко, Скляренко.

Смотрите также Фридман: Жарко, да? Как меняется климат и почему у мира больше нет слова "позже"

Уровень загрязнения формальдегидом достиг 4-5 среднесуточных предельно допустимых концентраций в районах площадей Бессарабской, Демеевской и Победы, Оболонского проспекта, бульвара Леси Украинки и улицы Довженко.