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Киевлян предупредили о возможных ограничениях дорожного движения из-за визита президента Литвы

Сегодня, 20:40
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На столичных дорогах возможны ограничения

Фото: pixabay.com

В Киеве, в пятницу, 7 декабря возможны временные ограничения дорожного движения.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Причина ограничений — визит президента Литвы Дали Грибаускайте.

В ориентировочный период времени с 08:00 до 18:00 возможные временные ограничения движения на автодорогах: просп. Бажана, Столичное шоссе, Парковая дорога, б-р Дружбы народов, ул. Бойчука, ул. Зверинецкая, ул. Бусловская, ул. Лаврская, ул. М. Грушевского, ул. Шелковичная, ул. Институтская, Владимирский спуск, ул. Петра Сагайдачного, ул. Игоревская, ул. Набережно-Крещатицкая, Боричев Ток.

Теги:   Дороги КГГА Киев

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