Киевлян предупредили о возможных ограничениях дорожного движения из-за визита президента Литвы Сегодня, 20:40 45 Цей матеріал також доступний українською На столичных дорогах возможны ограничения Фото: pixabay.com

В Киеве, в пятницу, 7 декабря возможны временные ограничения дорожного движения.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Причина ограничений — визит президента Литвы Дали Грибаускайте.

В ориентировочный период времени с 08:00 до 18:00 возможные временные ограничения движения на автодорогах: просп. Бажана, Столичное шоссе, Парковая дорога, б-р Дружбы народов, ул. Бойчука, ул. Зверинецкая, ул. Бусловская, ул. Лаврская, ул. М. Грушевского, ул. Шелковичная, ул. Институтская, Владимирский спуск, ул. Петра Сагайдачного, ул. Игоревская, ул. Набережно-Крещатицкая, Боричев Ток.