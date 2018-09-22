Киевлян предупредили о возможном ограничении работы трех станций метро 23 сентября

Пресс-служба Киевского метрополитена сообщает, что в связи с проведением футбольного матча на НСК Олимпийский 23 сентября возможны ограничения в работе трех станций метро.
"После окончания игры возможны ограничения на вход для пассажиров станций Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого" - сообщили в Киевском метрополитене.
Друзі! Зверніть увагу!— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 21 сентября 2018 г.
23 вересня, на НСК «Олімпійський» футбол «Динамо» та «Десна», тому можливі зміни у роботі метро.
Після закінчення гри можливе обмеження (НЕ ЗАКРИТТЯ) на вхід пасажирів станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого». pic.twitter.com/U8iLz1xqhw
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