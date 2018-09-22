22 сентября 2018, суббота

Киевлян предупредили о возможном ограничении работы трех станций метро 23 сентября

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Ограничение в работе метро может произойти в связи с футбольным матчем на НСК Олимпийский
Фото: Nikola But via Facebook

Ограничение в работе метро может произойти в связи с футбольным матчем на НСК Олимпийский

Пресс-служба Киевского метрополитена сообщает, что в связи с проведением футбольного матча на НСК Олимпийский 23 сентября возможны ограничения в работе трех станций метро.

"После окончания игры возможны ограничения на вход для пассажиров станций Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого" - сообщили в Киевском метрополитене.

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