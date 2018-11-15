15 ноября 2018, четверг

Киевлян предупредили о новом снегопаде в ночь на четверг

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14 ноября в Киеве выпал первый снег
Фото: Информатор

14 ноября в Киеве выпал первый снег

Пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщает, что в ночь на четверг, 15 ноября, в Киеве ожидается мокрый снег и гололедица.

Также снегопады ожидаются в шести других областях Украины.

"Ночью 15 ноября в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях снег с дождем (временное образование снежного покрова высотой 3-6 см), местами налипание мокрого снега, гололед; на дорогах гололедица", - сообщили в ГСЧС.

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Напомним, что утром 14 ноября в Киеве выпал первый снег, в связи с чем снегоуборочную технику разместили на исходных позициях во всех районах столицы. Из-за снегопада пробки на дорогах города достигли 10 баллов.

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