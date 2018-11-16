16 ноября 2018, пятница

Киевлян предупредили о масштабных учениях спасателей с включением сирены и большим количеством техники

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В Киеве анонсировали учения спасателей
Фото: dp.dsns.gov.ua

В Киеве анонсировали учения спасателей

В Киеве 20-22 ноября состоятся масштабные командно-штабные учения спасательных служб с включением сирены и применением большого количества спасательной техники.

Как сообщает пресс-служба КГГА, 20 ноября обучения проводить с возможным запуском электросирен в Оболонском районе, а 21 ноября - в Днепровском и Деснянском районах.

Столичные власти призвали киевлян не паниковать и с пониманием относиться к возможным неудобствам из-за практической отработки общегородских учений.

В КГГА добавили, что 20 ноября учения будут проходить на территориях ПАО Киевский витаминный завод и Киевского дворца детей и юношества в Подольском районе (преодоление последствий неблагоприятных погодных условий), на пункте пропуска на въезде в Киев в Облонском районе (отработают меры по ограничению проезда городом грузовиков во время снегопада) и на ЧАО Оболонь (утечка аммиака).

21 ноября учения пройдут на территории Киевского института водного транспорта, на территориях КП Киевшляхмист, завода Генератор и на территории Городской детской клинической больницы №2 (здесь отработают эвакуацию населения и ликвидации сильного подтопления).

На территории ООО Евро-Реконструкция будут тренироваться преодолевать последствия прорыва теплосети.

На территориях ПАО Киевмедпрепарат, дирекции Автотранспочта ПАО Укрпочта, КП ДЭУ Святошинского района и Национального университета пищевых технологий отработают практические меры при введении военного положения.

На каждом из объектов планируется привлечь от 23 до 170 человек и до восьми единиц техники.

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