16 ноября 2018, пятница

Киевавтодор прокомментировал данные о провале моста над Броварским проспектом в Киеве

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В Киевавтодоре заявили, что на мосту ведутся ремонтные работы
Фото: Информатор

В Киевавтодоре заявили, что на мосту ведутся ремонтные работы

Информация о провале моста над Броварским проспектом  возле метро Дарница в Киеве не соответствует действительности, сообщили в Киевавтодоре.

В ведомстве рассказали, что на мосту ведутся ремонтные работы тротуара, которые должны быть завершены уже к вечеру.

Там добавили, что в ближайшее время запанировано начало процедуры закупки проектных работ по капитальному ремонту данного сооружения.

Ранее СМИ сообщили, что на улице Строителей в Киеве провалилась часть моста над Броварским проспектом.

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