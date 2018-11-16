Киевавтодор прокомментировал данные о провале моста над Броварским проспектом в Киеве

Информация о провале моста над Броварским проспектом возле метро Дарница в Киеве не соответствует действительности, сообщили в Киевавтодоре.
В ведомстве рассказали, что на мосту ведутся ремонтные работы тротуара, которые должны быть завершены уже к вечеру.
Там добавили, что в ближайшее время запанировано начало процедуры закупки проектных работ по капитальному ремонту данного сооружения.
Ранее СМИ сообщили, что на улице Строителей в Киеве провалилась часть моста над Броварским проспектом.
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