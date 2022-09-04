193-й день войны — главное. Киев ждет транша от ЕС, над Высокопольем — украинский флаг, из портов вышел самый большой караван судов 4 сентября, 22:10 Боеприпасы взрываются во время контрнаступления украинских военных, по некоторым данным, возле Андреевки, Херсонской области, август 2022 года (Фото:Maverick via REUTERS)

Воскресенье, 4 сентября — 193-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сегодня.



Над Высокопольем в Херсонской области — украинский флаг

В Сети появилась фотография украинского флага в Высокополье Херсонской области.

Советник главы Офиса президента Дарья Заривная в Facebook подтвердила, что на фото — флаг над больницей на улице Гагарина, где жили ее бабушка и дедушка. Эту же фотографию с подписью «Высокополье. Херсонская область. Украина. Сегодня» опубликовал замглавы ОП Кирилл Тимошенко.



Видео дня

Президент Владимир Зеленский во время заседания Ставки верховного главнокомандующего заявил, что не будет рассказывать подробностей, но «Украинские флаги возвращаются туда, где должны быть по праву».



В Генеральном штабе ВСУ и Оперативном командовании Юг официально не сообщали об освобождении населенных пунктов. Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что официальная информация поступает с задержкой, поскольку ее можно публиковать только тогда, когда результат закреплен, а враг уже не может ничего изменить.

Вечером Зеленский подтвердил освобождение двух населенных пунктов на юге Украины и еще одного — в Донецкой области. Он поблагодарил 42-го отдельного мотопехотного батальона и бойцов 63-го батальона 103-й бригады территориальной обороны.



Зеленский побеседовал с фон дер Ляйен

Президент Украины обсудил с главой Еврокомиссии скорейшее выделение следующего транша макрофинансовой помощи от ЕС. Также Зеленский отметил необходимость подготовки восьмого пакета санкций, который должен включать запрет на выдачу виз гражданам РФ.

Среди других тем были ограничения цен на российскую нефть и евроинтеграция Украины.

Шмигаль посетил Берлин

О том, что Украина ждет транш на 5 млрд евро от ЕС во время визита в Германию президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру напомнил и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кроме того, они обсудили предоставление Украине оружия. Шмыгаль заявил: Украина ожидает, что Германия станет одним из лидеров развития ПВО, а уже осенью может состояться передача сверхсовременной системы IRIS-T.

Во время встречи с канцлером Олафом Шольцем украинский премьер предложил направить на захваченную Россией Запорожскую АСЭ специальную миссию ЕС и ООН.

Рекордный караван с украинской агропродукцией

Из портов Одесса, Черноморск и Пивденный вышел самый большой с самого начала «зерновой инициативы» караван судов. Всего их 13, а на борту — 282,5 тысячи тонн украинской агропродукции, которая направляется в восемь стран мира, рассказали в Министерстве инфраструктуры.



Массированный удар по Николаевской и Харьковской областях

В результате обстрела российскими оккупантами Николаева пострадали три больницы, 26 жилых домов, три образовательных учреждения, гостиница и музей. Мэр города Александр Сенкевич рассказал, что отдельные улицы пришлось перекрыть для проезда, потому что в результате взрывов их забросало камнями, землей и обломками.

Также из-за атаки на Очаков был разрушен элеватор и повреждены десятки жилых домов. Уничтожено несколько тысяч тонн зерна.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударах россиян по двум районам города. В Новобаварском — пострадал частный сектор. Повреждены несколько частных домов и многоэтажка неподалеку. Предварительно, один человек ранен.

В результате атаки на село Одноробовка в области погибла 50-летняя женщина. Еще трое гражданских получили ранения.

Прокуратура открыла дела по факту массированного удара по Николаеву, Вознесенску, Очакову и Харькову.

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