Киев заканчивает отопительный сезон: холодные батареи уже более чем у 70% домов

Компания Киевэнерго заканчивает отопительный сезон на фоне фактического начала весны. По состоянию на 5 апреля холодные батареи уже более чем в 70% жилых многоквартирных домов.
В целом же от централизованного отопления уже отключили около 60% потребителей. Среди них - 56% административных зданий, 70% жилых домов и 40% учебных заведений (техникумы, институты, университеты и другие).
Завершение сезона основывается на решении городской администрации от 4 апреля.
В первую очередь поставки тепла прекращаются административным и жилым домам, потом, по обращениям, - объектам социальной сферы (детсады, школы, медицинские учреждения).
Однако отключение тепла по индивидуальным заявкам балансодержателей продолжается еще с марта.
Напомним, среди других городов, которые уже начали завершения отопительного сезона, - Львов, Запорожье и др..
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