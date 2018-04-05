Киев заканчивает отопительный сезон: холодные батареи уже более чем у 70% домов

Компания Киевэнерго заканчивает отопительный сезон на фоне фактического начала весны. По состоянию на 5 апреля холодные батареи уже более чем в 70% жилых многоквартирных домов.

В целом же от централизованного отопления уже отключили около 60% потребителей. Среди них - 56% административных зданий, 70% жилых домов и 40% учебных заведений (техникумы, институты, университеты и другие).

Завершение сезона основывается на решении городской администрации от 4 апреля.

В первую очередь поставки тепла прекращаются административным и жилым домам, потом, по обращениям, - объектам социальной сферы (детсады, школы, медицинские учреждения).

Однако отключение тепла по индивидуальным заявкам балансодержателей продолжается еще с марта.

Напомним, среди других городов, которые уже начали завершения отопительного сезона, - Львов, Запорожье и др..

Смотрите также