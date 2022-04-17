Готовимся даже к повторной попытке РФ взять Киев — глава военной администрации 17 апреля, 19:25 Цей матеріал також доступний українською Столичная военная администрация готовится к повторной попытке РФ взять Киев (Фото:Пресс-служба КГГА)

Киевская городская военная администрация готовится ко всем возможным сценариям россиян, включая повторную попытку захватить Киев.

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«Хотя враг и понес потери, Российская Федерация имеет большие ресурсы — как человеческие, так и технические. Мы понимаем: чтобы подготовиться, противнику нужно время. Но мы также понимаем, что от своей цели завладеть как столицей, так и всей Украиной он не отказался», — сказал глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов в интервью Вечернему Киеву.

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По его словам, враг в настоящее время восполняет свои потери, накапливает ресурсы и ремонтирует технику, готовит ее к применению.

«Понимая это, мы готовимся ко всем возможным сценариям и даже к худшим — к повторной попытке взять Киев», — сказал Жирнов.

Глава Киевской ВА также выразил мнение, что безопасно возвращаться в Киев уязвимым категориям населения можно только после окончания войны.

«Хотя мы понимаем, что Киев как политический и экономический центр должен жить, и определенная часть жителей должна вернуться, но мы просим сегодня в первую очередь женщин, детей, людей пожилого возраста, которым есть где проживать за пределами города — не возвращаться, ведь есть опасность как авиационных и ракетных ударов, так и действий ДРГ противника. Да и вообще противник не отказался от цели захватить столицу. Основное условие для безопасного возвращения в Киев – это окончание войны. В противном случае даже снижение интенсивности боевых действий так же несет опасности, о которых я говорил выше», — сказал глава киевского ВА.

После начала полномасштабной войны России против Украины 24 февраля 2022 года на севере Украины российские оккупанты захватили часть Сумской, Черниговской и Киевской областей и дошли до пригорода Киева. Однако, в конце марта российские войска из-за значительных потерь и логистических проблем благодаря усилиям ВСУ вынуждены были спасаться бегством с северного направления.

Украинские и западные официальные лица ранее заявляли, что после поражения в Киевской области российские оккупанты готовятся к наступлению на востоке Украины, чтобы попытаться установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями, но они не отбросили планов по захвату всей территории Украины.

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