Украина ведет переговоры с западными производителями оружия о создании производства на своей территории 20 июня, 09:44 Украинские военнослужащие активно используют БПЛА (Фото:Stringer/Reuters)

Украина ведет переговоры с западными производителями по запуску производства оружия, включая беспилотники, на своей территории. Об этом сообщил заместитель главы Минстратегпрома Сергей Боев в комментарии Reuters.

Он заявил, что контракты могут быть подписаны уже в ближайшие месяцы.

«Мы ведем с ними очень детальные дискуссии. И мы уверены, что у нас будут подписаны контракты в течение следующих нескольких месяцев», — сказал Боев в кулуарах Парижского авиашоу.

Видео дня

Он добавил, что создание производства в Украине может стать эффективным способом получить выгоду от уже имеющегося опыта создания беспилотников и создаст рабочие места в западных и центральных регионах страны.

«Дальнейшее сдерживание агрессии потребует мощной оборонной промышленности в Украине и усиления украинских Вооруженных сил. Вот почему мы считаем, что визиты международных партнеров в Украину, налаживание производства и привлечение Украины к системе безопасности для свободного мира является очень важным», — сказал Боев.

Он также отметил, что вел переговоры как с крупными международными компаниями-производителями беспилотников, так и с мелкими поставщиками, однако не указал названия этих компаний.

«Мы обсуждаем различные уровни сотрудничества. И некоторые компании говорят, что они готовы прийти, инвестировать и производить беспилотники», — сказал он.

Высокопоставленный источник в европейской оборонной промышленности на условиях анонимности сообщил Reuters, что европейские правила и стандарты в отношении беспилотников могут усложнить компаниям их производство в Украине.

Но Боев выразил надежду, что Украина все-таки сможет привлечь иностранных производителей беспилотников, и добавил, что правительство сможет предложить им существенную поддержку.

4 мая сообщалось, что в рамках проекта Армия дронов в Украине уже подготовили 10 тысяч операторов БПЛА.

25 января министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что на фронте находятся почти тысяча БПЛА из Армии дронов. По его данным, доля украинских производителей в том числе превышает 60%.

Армия дронов — проект, основанный Генеральным штабом ВСУ и Минцифры. Это комплексная программа, в рамках которой запланирована системная закупка дронов, их ремонт, а также курсы обучения соответствующих специалистов.