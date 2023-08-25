Горят 1000 квадратных метров. В Киеве на Печерске вспыхнул пожар в жилом доме — видео

25 августа, 16:07
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Пожар в жилом доме в Печерском районе Киева, 25 августа 2023 года (Фото:скриншот из видео vitaliy_klitschko/Telegram)

Пожар в жилом доме в Печерском районе Киева, 25 августа 2023 года (Фото:скриншот из видео vitaliy_klitschko/Telegram)

В пятницу, 25 августа, городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что в Печерском районе столицы вспыхнул пожар в жилом доме.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, возгорание возникло в квартире на третьем этаже трехэтажного дома. Огонь распространился на крышу здания на общей площади 1000 квадратных метров. Кличко добавил, что происходит эвакуация жильцов дома.

Видео дня

https://twitter.com/tweetsNV/status/1695053434292977723

Позже городской голова Киева сообщил, что пожар был локализован, жильцов дома эвакуировали. Есть пострадавшая 21-летняя девушка, которой оказывается медицинская помощь.

19 августа в Киеве вспыхнул пожар на территории экспертного центра МВД под Киевом. По словам Кличко, возгорание возникло из-за взрывов на объекте.

Позже глава МВД Украины Игорь Клименко, причиной взрывов стала детонация взрывоопасных предметов, когда специалисты проводили экспертизу на территории экспертно-криминалистического центра.

В результате взрыва и пожара погибли четверо работников этого учреждения.

Редактор: Артемий Калинин

Теги:   Киев Виталий Кличко Пожар

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