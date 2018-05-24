Киев усилит охрану во всех учебных заведениях после случаев массового отравлениях детей в школах

Власти Киева приняли решение усилить охрану и меры безопасности во всех учебных заведениях столицы.

Об этом сообщила глава комиссии по вопросам образования, науки, семьи, молодежи и спорта Киевсовета Анна Старостенко.

По ее словам, такое решение было принято из-за случаев массового отравления детей в украинских школах и распыления там неизвестных веществ.

Охрану усилят в школах и садиках Киева.

Речь идет об усилении охраны и ограничении доступа на территорию учебных заведений лиц, не принимающих непосредственного участия в образовательном процессе.

Также речь идет об усилении контроля за пропускным режимом, чтобы не допустить проноса в помещения учебных заведений ядовитых, взрывоопасных и других предметов, угрожающих жизни и здоровью.

Напомним, в Украине начали фиксировать случаи массового отравления детей в школах. Первый такой случай был на школьной линейке в школе Черкасс. Последний зафиксировали в школе Харькове, там распылили неизвестное вещество.