«Киев — цель номер один». В Воздушных силах рассказали, как РФ изменила тактику своих атак 19 декабря, 12:52 Киев стал целью номер один для атак РФ (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В Воздушных силах заявили, что в последнее время специфика атак РФ на территорию Украины изменилась.

Как заявил в комментарии 24 каналу пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат, раньше российские оккупанты пытались перебить пути поставки Украине военной помощи, поэтому наносили удары по западной части страны.

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Теперь же главной целью оккупантов стал Киев.

«Россияне больше всего бьют по Киеву. Именно Киев — цель номер один для врага. Даже не сама столица, а объекты критической инфраструктуры», — сказал Игнат.

В Воздушных силах связывают интенсивные обстрелы столицы с тем, что у российских захватчиков заканчиваются запасы ракет.

Он добавил, что снижение интенсивности ракетных атак по Западу Украины также связано с тем, что «туда ракетам еще надо долететь».

В ночь с 18 на 19 декабря РФ массированно атаковала иранскими дронами Киев и область.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы вСоломенском и Шевченковском районах столицы, есть попадание в объект критической инфраструктуры. В некоторых районах столицы частично пропал свет.

В Киевской области повреждены объекты инфраструктуры и частные дома.

