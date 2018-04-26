Киев снова потребует запрета на ночную продажу алкоголя: подробности

Нарушителей, которые будут продавать алкоголь вопреки запрету, оштрафуют на сумму от 510 до 1700 грн.

Киевский городской совет снова потребует запрета продажи алкоголя в ночное время. Депутаты уже внесли в план работы новый проект решения, рассказал Народный депутат Украины и советник киевского головы Дмитрий Белоцерковец. Президент Петр Порошенко подписал закон и предоставил местным советам право определять режим продажи алкоголя в стационарных помещениях. Об опыте и действенность ограничения в Украину говорится в сюжете Радио НВ.

"Я вижу недостатки. Во-первых, одинаковая стоимость лицензий для кафе, ресторанов и розничной торговли. Во-вторых, это предполагает небольшой штраф там, где нужно ликвидировать лицензию на продажу алкоголя в случае невыполнения решения. В дальнейшем уровень ответственности за нарушение должен расти ", - отметил Белоцерковец.

Эти ограничения продаж существенно повлияют на местные бюджеты. Координатор Комитета по розничной торговле европейской бизнес-ассоциации Юлия Загарий считает, что принятие соответствующего закона спровоцирует увеличение оборота незарегистрированного алкоголя и фальсификата.

"Человек, который хочет выпить, всегда найдет выход, несмотря на запреты. Это может быть алкоголь домашнего производства или приобретен в сети интернет, контрафактный. Это ограничение не решает вопроса, а лишь простимулирует теневой оборот", - отметила Загарий.

Эксперты считают, что запрет увеличит оборот фальсификата.

Нарушителей будут штрафовать на суммы от 510 до 1700 грн. Ограничения не распространяются на рестораны. Председатель Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса в Киеве Руслан Соболь рассказал, что президентское решение было подписано, но торговые сети и Антимонопольный комитет через суды отменяли решения местных советов. Теперь такие запреты носить не только рекомендательный характер. В таких условиях бизнес адаптируется, добавил Соболь.

"Последние полтора года продажа алкоголя становится социально ответственной, но для бизнеса это небольшое потрясение", - подчеркнул предприниматель.

Местные власти официально получили право запрещать продажу спиртного в определенное время. Алкоголь после 22 часов вечера не продают в магазинах и киосках нескольких десятков населенных пунктов Украины. Редакции НВ сообщили, что такой запрет уже несколько лет действует во Львове, Ивано-Франковске, Черкассах. А вот в Одессе отметили, потому что мэр наложил вето на такой запрет. Однако вопрос снова будет обсуждаться на заседании Городского совета.