Эвакуация из Мариуполя. Украина рассчитывает на спецоперацию Эрдогана по спасению мирных жителей — Верещук
Оккупанты в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Украина надеется, что спецоперация Турции поможет с эвакуацией жителей Мариуполя. Об этом заявила министр реинтеграции Ирина Верещук в эфире телемарафона.
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Верещук сказала, что есть «призрачная надежда» на спецоперацию, которую планирует провести президент Турции Реджеп Таип Эрдоган.
«Эрдоган обратился и сейчас разрабатывается план эвакуации турецких граждан, а вместе с ними и женщины, и дети, которые тоже имеют право быть спасенными. Это наша украинская позиция, позиция президента Украины. Мы настаиваем именно на таком алгоритме», — заявила Верещук.
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Также она подчеркнула, что эвакуация из Мариуполя зависит только от российского диктатора Владимира Путина, отвечая на вопросы журналиста.
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