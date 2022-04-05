Эвакуация из Мариуполя. Украина рассчитывает на спецоперацию Эрдогана по спасению мирных жителей — Верещук

5 апреля, 22:14
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Оккупанты в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Украина надеется, что спецоперация Турции поможет с эвакуацией жителей Мариуполя. Об этом заявила министр реинтеграции Ирина Верещук в эфире телемарафона.

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Верещук сказала, что есть «призрачная надежда» на спецоперацию, которую планирует провести президент Турции Реджеп Таип Эрдоган.

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«Эрдоган обратился и сейчас разрабатывается план эвакуации турецких граждан, а вместе с ними и женщины, и дети, которые тоже имеют право быть спасенными. Это наша украинская позиция, позиция президента Украины. Мы настаиваем именно на таком алгоритме», — заявила Верещук.

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Также она подчеркнула, что эвакуация из Мариуполя зависит только от российского диктатора Владимира Путина, отвечая на вопросы журналиста.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Мариуполь Турция Российская агрессия Война в Украине

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