Киев предложил обменять трех россиян на трех украинских военных, удерживаемых со времен боев за Дебальцево Вчера, 16:32 340 Цей матеріал також доступний українською Iryna Gerashchenko via Facebook Переговоры в Минске завершились безрезультатно Iryna Gerashchenko via Facebook

Украинская сторона предложила отпустить трех осужденных граждан РФ в обмен на освобождение трех украинских военных, которых удерживают на оккупированных территориях Донбасса.

Об этом по итогам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске в четверг, 30 января, сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

"Мы выдвинули еще одно требование: освободить трех наших военных, которых боевики удерживают еще со времен трагедии Дебальцево ... С. Глондаря, Б. Пантюшенко, А. Коринькова, четыре года удерживаемых в Донецке", - написала она в Facebook.

По словам Геращенко, представители РФ отказались поддержать инициативу, заявив, что "ждут смены власти в Украине".

Украинская сторона также поставила вопрос о судьбе 13 граждан Украины, фамилии которых по непонятным причинам исчезли из списка лиц, удерживаемых на оккупированных территориях. По ее словам, не исключено, что украинские заложники могли быть замучены в тюрьмах на оккупированном Донбассе.

Геращенко в добавила, что российская сторона категорически отказалась обсуждать передачу осужденных в Украине россиян на украинских политзаключенных.

Ранее украинская сторона заявила о готовности провести обмен украинцев, незаконно заключенных в РФ и на оккупированных территориях, на 25 граждан РФ и 70 пророссийских боевиков в конце января - начале февраля.

