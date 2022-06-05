Киев постоянно остается под угрозой как основная цель РФ — Минобороны 5 июня, 23:26 Цей матеріал також доступний українською Дым над Киевом после ракетного удара по ДВРЗ на Левом берегу столицы, 5 июня 2022 года (Фото:REUTERS / Valentyn Огиренко)

Киев остается главной целью российских оккупантов, поэтому постоянно находится под угрозой.

«Мы говорили всегда откровенно, что Киев постоянно под угрозой. Действительно, люди возвращаются [в столицу] по разным причинам. Но все равно нам следует понимать, что война в горячей фазе и Киев, как основная цель Российской Федерации, ею и остается», — заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире общенационального телемарафона 5 июня.

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Россия впервые с конца апреля атаковала украинскую столицу ракетами. 5 июня около 6 утра РФ нанесла четыре ракетных удара с бомбардировщиков Ту-95 над Каспийским морем по Дарницкому вагоноремонтному заводу (ДВРЗ), расположенный на Левом берегу столицы, где в частности производили зерновые вагоны. В результате обстрела пострадал один человек.

В Минобороны РФ заявили о наличии на территории завода «танков Т-72 и другой бронетехники», однако в Укрзализныце опровергли эту информацию и пригласили журналистов на территорию завода, чтобы убедиться в этом.

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