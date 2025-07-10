Пожары в Киеве во время российской воздушной атаки в ночь на 10 июля (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире Radio NV высказался относительно массированной атаки на Киев шахедами и баллистикой этой ночью.

Владислав Селезнев военный эксперт

Враг придерживается [определенной] тактики достаточно длительное время. Он, осуществляя масштабные ракетно-дорновые атаки, обычно выбирает один, два, максимум три региона нашей страны, чтобы достичь максимального влияния на тот или иной регион.

Реклама

Комбинированная атака. В Киеве воздушная тревога звучала 10 часов подряд. Многочисленные человеческие жертвы, разрушения зданий, объектов, которые, как правило, никакого отношения к украинским Силам обороны не имеют.