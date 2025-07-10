«Это нервная реакция». РФ масштабирует воздушные атаки и действует на пределе своих возможностей: что должна делать Украина — Селезнев

10 июля, 08:46
Поделиться:
Пожары в Киеве во время российской воздушной атаки в ночь на 10 июля (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Пожары в Киеве во время российской воздушной атаки в ночь на 10 июля (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире Radio NV высказался относительно массированной атаки на Киев шахедами и баллистикой этой ночью.

Владислав Селезнев

военный эксперт

Враг придерживается [определенной] тактики достаточно длительное время. Он, осуществляя масштабные ракетно-дорновые атаки, обычно выбирает один, два, максимум три региона нашей страны, чтобы достичь максимального влияния на тот или иной регион.

Реклама

Комбинированная атака. В Киеве воздушная тревога звучала 10 часов подряд. Многочисленные человеческие жертвы, разрушения зданий, объектов, которые, как правило, никакого отношения к украинским Силам обороны не имеют.

Редактор: Юлия Козина

Теги:   Война России против Украины Радио NV Киев Ракетные удары атака дронами атака шахедов шахеды

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies