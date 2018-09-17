Киев отреагировал на визит "представителей" Крыма на конференцию ОБСЕ

В Министерстве информационной политики Украины прокомментировали информацию о посещении "представителей" оккупированного Крыма конференции ОБСЕ по вопросам человеческого измерения, которая состоялась 11 сентября в Варшаве.

По словам замглавы Мининформполитики Эмине Джеппар, один из "представителей" - секретарь российского Союза журналистов Крыма заявил, что "крымская делегация" приехала в Польшу с паспортами, которые им выдали в Крыму. В связи с этим украинские власти начали проверку, на основании каких документов они пересекли границу Шенгенской зоны.

"Сейчас этот вопрос изучается, так как на крымский паспорт визу получить невозможно. Поэтому, это или ложь, или этот вопрос будет подниматься перед теми, кто мог предоставить такую визу", – сказала Джеппар в эфире Радио Крым.Реалии.

11 сентября в Варшаве состоялась конференция ОБСЕ по вопросам человеческого измерения. На мероприятии присутствовали "представительница" так называемой общественной палаты Крыма Анжелика Лучинкина и генеральный директор канала Милет Эрвин Мусаев, который фактически занимается российской пропагандой на крымскотатарском языке на полуострове. Украинская делегация заблокировала их выступления на конференции.

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