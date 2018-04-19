Киев отреагировал на намерение "властей" Крыма передать России часть острова Тузла

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Вопрос изменения территории Украины решается исключительно всеукраинским референдумом
Фото: crimeapoints.ru

Вопрос изменения территории Украины решается исключительно всеукраинским референдумом

Передача оккупационными властями Крыма части острова Тузла в федеральную собственность РФ является незаконной, сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

В ведомстве отметили, что действия оккупационных властей "противоречат Конституции и законам Украины, а также международному праву, поскольку по всем международным нормам и документами Крым остается неотъемлемой частью Украины".

"МВОТ осуждает незаконные действия государства-агрессора и призывает мировое сообщество не признавать факт передачи части острова Тузла в собственность РФ", - добавили в министерстве.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма объявили о намерении передать в федеральную собственность РФ 6530 кв. м острова Тузла в Керченском проливе. Песчаный остров общей площадью 3,5 кв. км в 2003 году стал причиной инициированного Россией территориального спора с Украиной.

Смотрите также

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове