Киев отреагировал на намерение "властей" Крыма передать России часть острова Тузла

Передача оккупационными властями Крыма части острова Тузла в федеральную собственность РФ является незаконной, сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

В ведомстве отметили, что действия оккупационных властей "противоречат Конституции и законам Украины, а также международному праву, поскольку по всем международным нормам и документами Крым остается неотъемлемой частью Украины".

"МВОТ осуждает незаконные действия государства-агрессора и призывает мировое сообщество не признавать факт передачи части острова Тузла в собственность РФ", - добавили в министерстве.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма объявили о намерении передать в федеральную собственность РФ 6530 кв. м острова Тузла в Керченском проливе. Песчаный остров общей площадью 3,5 кв. км в 2003 году стал причиной инициированного Россией территориального спора с Украиной.