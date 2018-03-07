Киев остановился в пробках из-за гололеда и ДТП

Из-за сложных погодных условий и многочисленных ДТП Киев остановился в пробках.

По данным Google Maps, движение на центральных улицах Киева парализовано.

Также по состоянию на 16:30 тянучки зафиксированы в Соломенском районе столицы (Воздухофлотский проспект, улица Вадима Гетьмана от Индустриального путепровода до Шулявской, Чоколовский бульвар и район Севастопольской площади).

Кроме того, движение затруднено по Кольцевой дороге, на бульваре Дружбы народов, в районе Лыбидской, Выдубычей и Теремков 2.

Напомним, до конца суток 7 марта в Киеве ожидается туман, видимость 200-500 метров, на дорогах гололедица. 8 марта в столице будет облачно, ночью и утром небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью 0-2 мороза, днем – 1-3 тепла.