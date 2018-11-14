Киев остановился в 10-бальных пробках из-за снегопада

Утром в Киеве из-за снегопада пробки на дорогах города достигли 10 баллов.

По данным Google Maps, движение затруднено возле станций метро Крещатик, Майдан Независимости, Тараса Шевченко, Контрактовая площадь, Дружбы народов, Лыбедская, Дворец Украина, Олимпийская, Университет, Театральная, Золотые ворота, Кловская.

Пробки образовались на Подоле, Набережном шоссе, бульваре Дружбы народов, по улице Телиги и на бульваре Леси Украинки. Также стоит проспект Победы в обе стороны, проспект Ватутина в сторону метро Почайна.

Стоят машины и на Дарницком мосту, мосту Патона, мосту Метро и Северном.

Утром 14 ноября в Киеве выпал первый снег, в связи с чем снегоуборочную технику разместили на исходных позициях во всех районах столицы.

В соцсетях сообщают, что снегопады спровоцировали ряд ДТП на дорогах Киева.