Оккупанты не отказались от продолжения активных действий в направлении Киева: окапываются и переходят к обороне рубежей — глава ОВА 19 марта, 17:25 Цей матеріал також доступний українською Дым над Киевом после удара российских оккупантов в окрестностях столицы, 17 марта 2022 года (Фото:REUTERS / Gleb Garanich)

Российские войска не отказались от продолжения активных действий в направлении Киева, активно окапываются и переходят к обороне рубежей, сообщил глава Киевской областной военной администрации (ОВА) Александр Павлюк.

По его словам, войска РФ продолжают хаотические обстрелы, а в направлении Буча-Ирпень-Гостомель переходят к обороне.

"Враг переходит к обороне рубежей, активно окапывается, проводит мероприятия по логистическим маршрутам для пополнения боеприпасов, но не отказался от продолжения активных действий в сторону Киева. Мы наносим удары, уничтожаем колонны, штабы, базы, склады — идет активная фаза. Ситуация контролируемая, обострения как такового нет", - цитирует Павлюка Суспільне.

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"Противник хаотически обстреливает наши населенные пункты, за вчера повреждено 21 здание соцнаправления, пытаются запугать местное население, заставить людей бояться. По направлению Буча-Ирпень-Гостомель ситуация неизменная, враг активно переходит к обороне, окапывается максимально не давая нашим войскам развивать наступательные действия", – отметил глава киевской ОВА.

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