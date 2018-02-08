Киев могут закрыть для грузовиков из-за ухудшения погоды

Вечером в четверг, 8 февраля, власти Киева могут ограничить въезд грузовиков в столицу.

Как сообщили в Киевской горгосадминистрации, к вечеру ожидается ухудшение погодных условий.

Там также предупредили, что машины, которые будут мешать расчищать дороги от снега, эвакуируют.

Водителей просят по возможности не пользоваться личным транспортом и пересесть на общественный.

Ранее синоптики сообщали, что в Киеве ожидается мокрый снег, налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица.