Киев могут закрыть для грузовиков из-за ухудшения погоды

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Снегопад ожидается к вечеру
Фото: Pixabay

Снегопад ожидается к вечеру

Вечером в четверг, 8 февраля, власти Киева могут ограничить въезд грузовиков в столицу.

Как сообщили в Киевской горгосадминистрации, к вечеру ожидается ухудшение погодных условий.

Там также предупредили, что машины, которые будут мешать расчищать дороги от снега, эвакуируют.

Водителей просят по возможности не пользоваться личным транспортом и пересесть на общественный.

Ранее синоптики сообщали, что в Киеве ожидается мокрый снег, налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица.

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