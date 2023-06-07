Украина ищет способы эвакуировать жителей оккупированного берега Херсонской области — МВД 7 июня, 17:46 На территории Херсонской области подтоплено 29 населенных пунктов, из них 10 — на временно оккупированной территории (Фото:пресс-служба МВД)

Украинские власти ищут способы эвакуировать жителей затопленных регионов оккупированной части Херсонской области после подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его данным, на территории Херсонской области подтоплено 29 населенных пунктов, из них 10 — на временно оккупированной территории.

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«И мы сейчас ищем возможные пути для того, чтобы эвакуировать наших граждан, которые находятся на левом берегу Днепра, которые были брошены россиянами на произвол судьбы», — сказал он.

Клименко отметил, что уже удалось эвакуировать на правом берегу 1 854 человек и работы по эвакуации продолжаются. Службы помогают вывозить не только людей, но и домашних животных. После этого пострадавших доставляют в пункты оказания помощи.

Спасатели пытаются проводить работы максимально быстро. Однако мешает сильное течение, а также обстрелы россиян.

Министр подчеркнул, что штаб по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС будет работать круглосуточно, сколько это будет необходимо.



Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты полностью провалили эвакуацию жителей левобережья Херсонской области из подтопленных в результате теракта РФ на Каховской ГЭС населенных пунктов. Украина обратится к международным организациям.

Инфографика: НВ

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года.

Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища. Президент также назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.