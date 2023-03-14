Из-за поврежденного энергооборудования. В Киеве и области частично применены стабилизационные отключения света

14 марта, 10:18
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Украинское энергооборудование (Фото:Pascal Rossignol / Reuters)

Украинское энергооборудование (Фото:Pascal Rossignol / Reuters)

В Киеве и области применены частичные стабилизационные отключения электроэнергии по графикам из-за повреждения оборудования энергообъектов, которое не может передавать энергию для всех жителей.

Об этом сообщает ДТЭК.

Отмечаются, что отключения применены в части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов столицы.

Также стабилизационные графики были применены в Бучанского, Обуховского и Фастовского районов Киевской области.

Видео дня

График стабилизационных отключений электроэнергии по вашему адресу можно найти по ссылкам:

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Киев ДТЭК Киевская область Отключения света Укрэнерго

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