В Киеве частично применяют стабилизационные отключения света: в каких районах действуют ограничения

11 марта, 11:29
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В Киеве снова отключают свет (Фото:ДТЭК)

В Киеве снова отключают свет (Фото:ДТЭК)

В ДТЭК сообщили, что в некоторых районах Киева в субботу, 11 марта, применены стабилизационные отключения.

Так отключения согласно стабилизационным графикам происходят в части Голосеевского, Шевченковского, Святошинского и Соломенского районов, сообщили в ДТЭК.

"По причине повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию для всех жителей этих районов", - объяснили в ДТЭК.

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Отключение в Киеве после длительной паузы возобновилось на фоне того, как Россия нанесла новый ракетный удар по энергообъектам столицы во время массированной атаки по Украине 9 марта.

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Тогда вражеские ракеты попали в объект инфраструктуры в Голосеевском районе, также есть попадание в Святошинском районе.

По данным КМВА, россияне ударили тогда сверхзвуковыми ракетами Кинжал. Они запускали по Киеву также дроны Shahed и множество крылатых ракет, но их удалось сбить силам ПВО.

В результате атаки часть жителей Киева осталась без электроэнергии и отопления.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Киев Электроэнергия Киевская область Электричество Голосеевский район Отключение Электроснабжение Отключения света Соломенский район Война России против Украины Ракетный удар атака шахедов ракетная атака Графики отключения света

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