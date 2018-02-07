Киев до 2025 года хотят переориентировать на пешеходов

Речь идет о комплексном подходе, где учтены интересы всех жителей города

Власти Киева разрабатывают План постоянной городской мобильности. Он нацелен на превращение столицы в город, где в приоритете пешеходы, и осовременивание общественного транспорта.

Об этом рассказал заместитель председателя Киевской городской администрации Дмитрий Давтян.

"В Стратегии развития Киева до 2025 года определена новая транспортная политика, базирующаяся на принципах устойчивого развития и приоритете пешехода и общественного транспорта над частным автотранспортом", - цитирует чиновника пресс-служба КГГА.

Нынешний Киев ограничивает пешеходов и ставит в приоритет водителя. По его словам, из-за отсутствия единой транспортной политики длительное время улицы и дороги города проектировались, исходя исключительно из потребностей моторизованного транспорта.

"Это приводит к высоким скоростям и повышению уровня аварийности на дорогах, увеличению выбросов и неэффективному использованию ограниченного пространства Киева", - добавил он.

Среди преимуществ такой переориентации столицы он назвал: более привлекательную среду, повышение безопасности, уменьшение выбросов и шума, улучшение качества воздуха и здоровья жителей.

В то же время КГГА хочет комплексного решения, где развиваются все виды транспорта.

"Но предпочтение, конечно, надо предоставлять более устойчивым видам транспорта - для упорядочения самого движения и экологичности улиц", - сказал Давтян.

Муниципалитет уже проводил переговоры с коллегами из Дрездена (Германия) для привлечения экспертной поддержки.

В то же время пока разрабатывать План мобильности, в Киеве хотят ввести краткосрочную программу внедрения изменений инфраструктуры города.

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