Парк Пушкина, проспект Правды и другие. В приложении Киев Цифровой проводят новое голосование о переименованиях в столице 7 апреля, 16:29 В Киеве Цифровой проводят голосование по переименованию улиц в столице (Фото:Киев Цифровой / Facebook)

В приложении Киев Цифровой до 16 апреля проходит электронное голосование по переименованию еще 27 городских объектов.

Пройти опрос могут граждане, подтвердившие личность через Bank ID, отмечают в КГГА.

Чтобы проголосовать в приложении, перейдите в раздел Электронная демократия , выберите Опросы, просмотрите список вопросов и нажмите кнопку Принять участие.

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В перечне на переименование, в частности, улицы Маяковского, Лермонтовского, Салтыкова-Щедрина, проспект Правды и Воздухофлотский, парк Пушкина и еще более 20 топонимов. Новое название можно выбрать, приняв участие в опросе.

Некоторым улицам предлагают присвоить имена героев, погибших в нынешней войне с Россией. В частности:

улицу Драгомирова — в честь погибшего командира батальона 72 отдельной механизированной бригады Андрея Верхогляда , командовавшего обороной Киева на Бориспольско-Броварском направлении;

, командовавшего обороной Киева на Бориспольско-Броварском направлении; улицу Маяковского - в честь военнослужащего 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, защитника Донецкого аэропорта и защитника Киева Тараса Коваля;

Улица Пржевальского – в честь Андрея Норова, заместителя командира батальона 72 отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев, который спланировал и организовал оборону Киевской ГЭС;

заместителя командира батальона 72 отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев, который спланировал и организовал оборону Киевской ГЭС; Улица Салтыкова-Щедрина — в честь Сергея Миронова, добровольца 241-1 бригады теробороны Киева, реставратора и автора блога « Исчезающий Киев», погибего, обороняя Бахмут;

добровольца 241-1 бригады теробороны Киева, реставратора и автора блога Исчезающий Киев», погибего, обороняя Бахмут; Улица Отто Шмидта — в честь добровольца Азова Виталия Харчука ( позывной Хирург), погибшего в возрасте 22 лет при обороне Мариуполя;

позывной Хирург), погибшего в возрасте 22 лет при обороне Мариуполя; Улица Комбинатная - в честь добровольца Дениса Рачинского, позывной « Сталкер», погибшего в возрасте 23 лет при обороне Киева в марте 2022 года;

позывной Сталкер», погибшего в возрасте 23 лет при обороне Киева в марте 2022 года; Парк имени Генерала Потапова — на парк имени добровольца-киевлянина Дмитрия Сидорко, погибшего в возрасте 21 года при обороне города Бахмут.

Голосование продлится до 16 апреля. Далее экспертная комиссия подготовит свои предложения в Киевсовет, опираясь на результаты, и все эти объекты будут переименованы.