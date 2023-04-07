Парк Пушкина, проспект Правды и другие. В приложении Киев Цифровой проводят новое голосование о переименованиях в столице

7 апреля, 16:29
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В Киеве Цифровой проводят голосование по переименованию улиц в столице (Фото:Киев Цифровой / Facebook)

В Киеве Цифровой проводят голосование по переименованию улиц в столице (Фото:Киев Цифровой / Facebook)

В приложении Киев Цифровой до 16 апреля проходит электронное голосование по переименованию еще 27 городских объектов.

Пройти опрос могут граждане, подтвердившие личность через Bank ID, отмечают в КГГА.

Чтобы проголосовать в приложении, перейдите в раздел Электронная демократия , выберите Опросы, просмотрите список вопросов и нажмите кнопку Принять участие.

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В перечне на переименование, в частности, улицы Маяковского, Лермонтовского, Салтыкова-Щедрина, проспект Правды и Воздухофлотский, парк Пушкина и еще более 20 топонимов. Новое название можно выбрать, приняв участие в опросе.

Некоторым улицам предлагают присвоить имена героев, погибших в нынешней войне с Россией. В частности:

  • улицу Драгомирова — в честь погибшего командира батальона 72 отдельной механизированной бригады Андрея Верхогляда, командовавшего обороной Киева на Бориспольско-Броварском направлении;
  • улицу Маяковского - в честь военнослужащего 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, защитника Донецкого аэропорта и защитника Киева Тараса Коваля;
  • Улица Пржевальского – в честь Андрея Норова, заместителя командира батальона 72 отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев, который спланировал и организовал оборону Киевской ГЭС;
  • Улица Салтыкова-Щедрина — в честь Сергея Миронова, добровольца 241-1 бригады теробороны Киева, реставратора и автора блога «Исчезающий Киев», погибего, обороняя Бахмут;
  • Улица Отто Шмидта — в честь добровольца Азова Виталия Харчука (позывной Хирург), погибшего в возрасте 22 лет при обороне Мариуполя;
  • Улица Комбинатная - в честь добровольца Дениса Рачинского, позывной « Сталкер», погибшего в возрасте 23 лет при обороне Киева в марте 2022 года;
  • Парк имени Генерала Потапова — на парк имени добровольца-киевлянина Дмитрия Сидорко, погибшего в возрасте 21 года при обороне города Бахмут.

Голосование продлится до 16 апреля. Далее экспертная комиссия подготовит свои предложения в Киевсовет, опираясь на результаты, и все эти объекты будут переименованы.

Редактор: София Лазарова

Теги:   КГГА Опрос Голосование Киеврада Декоммунизация в Украине Переименование Война России против Украины Дерусификация

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