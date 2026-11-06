Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал в эфире Radio NV о проблемах с водой в Киеве и о том, почему генераторы не спасут ситуацию, а также о восстановительных работах и прогнозе на зиму.

— Накануне в Киеве вновь возникали перебои с водой из-за отключения электроэнергии на объектах водоканала. Сегодня также в Киеве, в частности в Святошинском районе, в многоквартирных домах нет воды. Мэр Кличко не порадовал своими прогнозами, говоря, что сейчас Киев функционирует в чрезвычайно сложных условиях. В городе недостаточно защиты ключевых энергообъектов системами противовоздушной обороны. Объясните, пожалуйста, что происходит с электричеством, что происходит с водоснабжением для киевлян и есть ли надежда, что ситуация улучшится?

Реклама

— Надежда всегда есть. Посмотрите, какая ситуация объективно складывается. Продолжаются массированные атаки на высоковольтные подстанции, по которым электроэнергия поступает в Киев.

И эти массированные атаки, с одной стороны, показали, что та подготовка, которую мы проводили, эффективна. Потому что за всё это время из 235 защитных сооружений, которые успели построить к этой зиме, ракетами было разрушено только одно. Но при этом происходят довольно массированные повреждения вторичного оборудования. Защита на высоковольтных подстанциях, на этих огромных магистралях, которые должны доставлять электричество в Киев, защищает только «мозг» и «сердце» подстанции: диспетчерскую и трансформатор. Просто невозможно обеспечить полную защиту 12, 17, 20 гектаров вторичного оборудования, которое находится под открытым небом, на огромном пространстве. Его невозможно полностью защитить. Поэтому происходит повреждение этого вторичного оборудования.