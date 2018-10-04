Киев без маршруток. Насколько это реально и есть ли альтернатива

От маршрутных такси могут отказаться в столице уже через 6 лет. Это одно из предложений Городской комплексной целевой программы развития транспортного обслуживания 2024 года. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Решение приняли на пленарном заседании Киевского городского совета. Авторы инициативы отмечают, что 40% маршрутных такси в столице курсируют незаконно. Нет действенного контроля за работой таких перевозчиков.

Предоставление льгот и техническое обслуживание

Программа предусматривает обновление парка автобусов, троллейбусов и трамваев. Документ должен установить жесткие правила организации транспортного обслуживания населения на коммунальных маршрутах. В частности, должна быть четко выписана процедура предоставления льгот по оплате проезда на единых условиях на всех маршрутах.

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Как рассказал автор инициативы, депутат Киевсовета Александр Пабат, главная цель Программы - создание стратегического и комплексного подхода к безопасности водителей и пешеходов.

Проблемой общественного транспорта в столице остается неопределенность времени курсирования транспорта

Он отметил, что отказ от маршруток - это одно из предложений, и окончательное решение будет известно после разработки программы. Пабат отметил, что кроме неудовлетворительного состояния маршрутных такси, главные проблемы общественного транспорта в столице - неопределенность времени курсирования транспорта, а также отсутствие оценки технического состава общественного транспорта.

"По статистике, именно в перевозках пассажиров маршруткой возникает больше всего проблем с безопасностью. Аварии, ненадлежащее техническое состояние. Первое - мы не можем рассчитать время пребывания в транспорте, второе - мы не можем быть уверены в надлежащем техническом обеспечении траспорта, особенно метрополитена. Мы не можем понять, за какое качество перевозок мы платим повышенную плату", - сказал Пабат.

Отсутствие альтернативы

Муниципальный транспорт в Киеве - убыточный, поэтому идея отказаться от частных маршруток выглядит странно, отметил глава таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк.

Об отказе от маршруток можно будет говорить только тогда, когда власти столицы предоставят конкретные цифры. А именно - какой альтернативный транспорт будут покупать и сколько это будет стоить.

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Отказ от частного транспорта может привести к существенному удорожанию проезда в столице. Антонюк добавил, что устаревшие маршрутки - следствие коррупционных схем местных властей. По его словам, если бы у частных перевозчиков не требовали огромные откаты, то они бы обновили свой автопарк.

"Киевпастранс - это убыточное предприятие в Киеве и в стране. Работы они делают меньше, чем маршрутки. Пусть они скажут, чем заменить и во сколько это обойдется городу. Маршрутки куплены за частные средства, платят налоги, нет проблем. Киевпастранс купленный за деньги киевлян и каждый год приносит миллиардные убытки. Маршрутки приносят доход", - сообщил Антонюк.

Сокращение количества транспортных единиц

Некоторые маршрутки действительно в неудовлетворительном состоянии, поэтому надо менять ситуацию, отметил президент союза перевозчиков Валентин Демчук. С другой стороны, если оставят муниципальные автобусы, то это ликвидирует конкуренцию, что также может привести к ухудшению качества обслуживания пассажиров.

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В частности, могут сократить маршруты. Демчук отметил, что в Киеве и других городах Украины следует внедрить европейский подход, когда главным улицам ездят крупногабаритные автобусы, а транспорт, рассчитанный на меньшее количество пассажиров, курсирует в спальных районах.