130 тысяч киевлян остаются без электроэнергии. В КГВА обещают завершить восстановительные работы в течение суток 26 ноября, 10:50 В Киеве продолжаются работы по восстановлению электричества (Фото:REUTERS / Vladyslav Sodel)

В Киеве по состоянию на 09:30 субботы, 26 ноября, без снабжения электроэнергией, в режиме аварийных отключений остаются 130 тысяч жителей. Все восстановительные работы планируют завершить в течение 24 часов.

Об этом сообщили в военной администрации столицы (КГВА).

Водоснабжение уже восстановлено в полном объеме, по всем районам города. В квартирах верхних этажей многоэтажек, которые до сих пор обесточены, возможно пониженное давление воды в сети.

Видео дня

Сообщается, что продолжается запуск теплоснабжения.



Мобильная связь практически доступна во всех районах, но не исключаются локальные проблемы в местах без электропитания.

В течение 24 часов запланировано завершить все восстановительные работы, сообщили в КГВА.

Электроэнергия будет подаваться согласно графикам стабилизационных отключений.