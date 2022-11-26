130 тысяч киевлян остаются без электроэнергии. В КГВА обещают завершить восстановительные работы в течение суток

26 ноября, 10:50
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В Киеве продолжаются работы по восстановлению электричества (Фото:REUTERS / Vladyslav Sodel)

В Киеве продолжаются работы по восстановлению электричества (Фото:REUTERS / Vladyslav Sodel)

В Киеве по состоянию на 09:30 субботы, 26 ноября, без снабжения электроэнергией, в режиме аварийных отключений остаются 130 тысяч жителей. Все восстановительные работы планируют завершить в течение 24 часов.

Об этом сообщили в военной администрации столицы (КГВА).

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Водоснабжение уже восстановлено в полном объеме, по всем районам города. В квартирах верхних этажей многоэтажек, которые до сих пор обесточены, возможно пониженное давление воды в сети.

Видео дня

Сообщается, что продолжается запуск теплоснабжения.

Мобильная связь практически доступна во всех районах, но не исключаются локальные проблемы в местах без электропитания.

В течение 24 часов запланировано завершить все восстановительные работы, сообщили в КГВА.

Электроэнергия будет подаваться согласно графикам стабилизационных отключений.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Киев КГГА Водоснабжение Электроснабжение Отключения света Отключение связи Теплоснабжение Отключение воды Война России против Украины Отключение отопления

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