«Это реально колбасило рашистов». Целью ракетной атаки сегодня мог быть памятник Родина-мать с недавно установленным тризубом — Ягун 11 августа, 11:23 Родина-мать в Киеве (Фото:Константин и Влада Либеровы)

Генерал-майор запаса Службы безопасности Украины, бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун в эфире Radio NV предположил, по какому объекту россияне хотели ударить во время последней атаки на Киев, состоявшейся сегодня, 11 августа.

«Памятник, где советский герб на тризуб изменен, наверное», — отметил Ягун.

Генерал-майор запаса имеет в виду монумент Родина-мать, на щите которой 6 августа установили тризуб вместо символики СССР.

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Событие «реально колбасило рашистов», как отметил журналист Андрей Цаплиенко, ведь они даже создали видеоролик, на котором российская матрешка якобы сбивает тризуб с монумента.

11 августа в Воздушных силах ВСУ сообщили, что зафиксированы пуски аэробаллистических ракет Х-47М2 Кинжал с МиГ-31К в направлении Киевской области. Впоследствии в Киеве во время воздушной тревоги прогремели взрывы.

Глава КГВА Сергей Попко сообщил, что обломки ракеты упали на территорию детской больницы в Киеве.