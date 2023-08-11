«Это реально колбасило рашистов». Целью ракетной атаки сегодня мог быть памятник Родина-мать с недавно установленным тризубом — Ягун

11 августа, 11:23
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Родина-мать в Киеве (Фото:Константин и Влада Либеровы)

Родина-мать в Киеве (Фото:Константин и Влада Либеровы)

Генерал-майор запаса Службы безопасности Украины, бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун в эфире Radio NV предположил, по какому объекту россияне хотели ударить во время последней атаки на Киев, состоявшейся сегодня, 11 августа.

«Памятник, где советский герб на тризуб изменен, наверное», — отметил Ягун.

Генерал-майор запаса имеет в виду монумент Родина-мать, на щите которой 6 августа установили тризуб вместо символики СССР.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=bz9ntSYKR-0

Событие «реально колбасило рашистов», как отметил журналист Андрей Цаплиенко, ведь они даже создали видеоролик, на котором российская матрешка якобы сбивает тризуб с монумента.

11 августа в Воздушных силах ВСУ сообщили, что зафиксированы пуски аэробаллистических ракет Х-47М2 Кинжал с МиГ-31К в направлении Киевской области. Впоследствии в Киеве во время воздушной тревоги прогремели взрывы.

Глава КГВА Сергей Попко сообщил, что обломки ракеты упали на территорию детской больницы в Киеве.

https://www.youtube.com/watch?v=SBMxsNjlnUk
Редактор: Юлия Козина

Теги:   Киев Ракетные удары Родина-мать Радио NV Война России против Украины ракетная атака Х-47 Кинжал

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