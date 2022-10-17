Киев и северные области атакуют дроны-камикадзе с территории Беларуси — Воздушные силы 17 октября, 13:01 Россия атакует дронами-камикадзе Киев и северные области с территории Беларуси (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

Россия атакует дронами-камикадзе Киев и северные области Украины с территории Беларуси.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат.

Он напомнил, что неделю назад появилась информация о том, что в Беларусь завезли несколько десятков таких беспилотников.

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«И с тех пор дроны активно применяются из Курской области и с территории Беларуси, они залетают в Киевскую область и по руслу Днепра таким образом атакуют и столицу, и другие области на севере Украины», — отметил представитель командования.

Утром в понедельник, 17 октября, Россия атаковала Киев дронами-камикадзе. После первой атаки возник пожар в нежилом здании, повреждено несколько жилых домов.

После 8:00 утра по Шевченковскому району были нанесены новые удары. Дроны-камикадзе попали в жилой дом, произошел взрыв, жертвами которого стали три человека, еще четверо пострадали.

