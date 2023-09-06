В Киевской области упали обломки российских ракет. Начался пожар на территории предприятия — фото

6 сентября, 07:26
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Из-за падения обломков российских ракет в Киевской области начался пожар (Фото:ГСЧС)

Из-за падения обломков российских ракет в Киевской области начался пожар (Фото:ГСЧС)

Во время отражения атаки России в среду утром, 6 сентября, в Киевской области упали обломки ракеты. Начался пожар.

Об этом сообщает ГСЧС.

Возгорание произошло на территории торгового предприятия. Спасатели уже потушили огонь. Пострадавших в результате атаки нет. На фото видно сгоревшую технику.

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ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС

Ночью в регионах Украины объявили воздушную тревогу. В течение почти трех часов россияне наносили удары дронами по Измаильскому району Одесской области. Есть повреждения припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры, погиб один человек.

Утром оккупанты совершили комбинированную атаку на Киев — над столицей сбили все крылатые и баллистические российские ракеты.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Киев Киевская область Ракетные удары Обломки Война России против Украины

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