Пострадали дома и детский санаторий. Полиция рассказала о последствиях падения обломков ракет в Киевской области 6 сентября, 11:16 В результате падения обломков российских ракет в Киевской области зафиксировали пожары (Фото:Андрей Небытов/Telegram)

В Киевской области в результате падения обломков российских ракет повреждены ряд зданий и автомобили. Пострадавших нет.

Об этом сообщил глава Нацполиции Киевской области Андрей Небытов.

В результате атаки повреждения получили два торговых объекта, гаражный кооператив, складские помещения, окна и балконы в трех квартирах многоэтажек. Также взрывной волной разбило стекло в отделении полиции.

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Всего пострадали 11 автомобилей, больше всего — грузовик и трактор на территории одного из торговых предприятий. Еще в одном из районов Киевской области из-за падения частей ракеты выбиты окна в детском санатории.

По словам главы МВД Игоря Клименко, пожары начались в Фастовском и Бучанском районах. Произошло возгорание травяного настила, на месте работают полиция и экстренные службы.

Ночью в регионах Украины объявили воздушную тревогу. В течение почти трех часов россияне наносили удары дронами по Измаильскому району Одесской области. Есть повреждения припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры, погиб один человек.

Утром оккупанты совершили комбинированную атаку на Киев — над столицей сбили все крылатые и баллистические российские ракеты.

Всего силы ПВО сбили 23 из 33 воздушных целей.