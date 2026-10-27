Основное направление удара — Киев. Ночью РФ атаковала Украину Искандерами и 280 дронами: ПВО сбила две баллистические ракеты

27 октября, 09:24
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Последствия вражеского обстрела столицы (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Последствия вражеского обстрела столицы (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Армия страны-агрессора России в ночь на вторник, 27 октября, атаковала Украину баллистическими ракетами Искандер-М/С-400, а также 280 ударными БПЛА типа Shahed (69 из которых — реактивные), Гербера и дронами-имитаторами Пародия.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Там отметили, что основным направлением удара был Киев.

По состоянию на 09:00 украинская ПВО сбила или подавила 257 вражеских целей, в том числе две баллистические ракеты Искандер-М/С-400 и 255 российских беспилотников различных типов.

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В то же время зафиксированы попадания средств воздушного нападения РФ в 25 локациях и падение обломков сбитых целей еще в 16 местах.

В Воздушных силах предупредили, что атака продолжается, в воздушном пространстве остаются еще несколько российских дронов.

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Вечером 26 октября и в ночь на 27 октября Россия атаковала Киев баллистическими ракетами, нанеся несколько серий ударов. Сообщалось о повреждении общежития и корпуса Государственного торгово-экономического университета недалеко от станции метро Лесная, а также о попаданиях в Южный мост и административное здание на Подоле.

В результате обстрелов погиб один человек, пострадали 14 жителей столицы. Девятерых из них госпитализировали.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Баллистические ракеты Атака Война России против Украины Дроны Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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